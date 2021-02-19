В Конго зафиксировали вспышку чумы Фото: REUTERS

В Демократической республике Конго зафиксировали вспышку чумы. За последние три месяца инфекцию подхватили уже более 500 человек.

- В настоящее время у нас выявлено около 520 случаев чумы, 31 человек скончался от заболевания. Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе, - заявил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамура. Его слова приводит агентство Agence France-Presse.

Кроме бубонной в регионе также выявили случаи легочной и септической чумы.

Как поясняют специалисты, первые случаи заболевания появились в провинции Итури в середине ноября 2020 года. Средний возраст зараженных составил 13 лет. При этом самому пожилому заболевшему - 73 года, а самому маленькому - всего три месяца, отметила эпидемиолог Энн Лаудизойт из неправительственной организации "EcoHealth Alliance"

Для северо-восточных районов Конго чума является эндемическим заболеванием, то есть характерным для данной местности.

Напомним, летом прошлого года вспышку бубонной чумы зафиксировали в Монголии и Китае. На некоторое время там даже вводили карантин.