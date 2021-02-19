Аналитик спрогнозировал падение курса доллара

Эксперт предрек падение доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В скором времени курс доллара начнет существенно снижаться. Такой прогноз озвучил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он добавил, что уже сейчас финансовые рынки демонстрируют нестабильность.

«В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции», - цитирует аналитика «Российская газета».

По словам эксперты, текущая статистика говорит о более быстром росте потребительских и производственных цен в США, а американский долговой рынок свидетельствует об усилении ожиданий инфляции.

Также специалист отмечает, что инфляции способствует оживление потребительской и деловой активности. Сейчас в США растут опасения, что рост инфляции может опередить восстановление экономики, что приведет к снижению курса доллара на валютном рынке.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, на открытии торгов Московской биржи курсы иностранной валюты выросли по отношению к рублю. Курс доллара составил 74,05 рубля, а евро - 89,54 рубля, передает РИАМО.