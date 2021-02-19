Туристический автобус попал в ДТП в Египте: три человека госпитализированы Фото: REUTERS

В пятницу, 19 февраля туристический автобус попал в аварию на трассе Шарм эш-Шейх - Каир.

В результате происшествия с травмами было госпитализировано три украинца. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Российское посольство в Каире сообщило, что в результате происшествия несколько российских туристов получили незначительные ушибы. Как уточнили в диппредставительстве, в туристическом автобусе находилось шестеро россиян.

«По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии … никто из находившихся в нем шести граждан России серьёзно не пострадал», - приводит РИА Новости сообщение посольства России в Египте.

В диппредставительстве отметили, что туристам была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, а также проведен врачебный осмотр и рентгенологические исследования. Угрозы жизни российским гражданам нет, и они возвращаются в свои отели.