В Финляндии предложили арестовывать за отказ от тестирования на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Финляндии намерено ужесточить законодательство в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, за отказ от прохождения тестирования предлагается ввести штраф или тюремное заключение до трех месяцев. Соответствующий законопроект Министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент в пятницу, 19 февраля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предложение заключается в том, чтобы дать местным органам здравоохранения и медработникам полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на коронавирус в отдельных случаях, среди которых въезд в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, а также въезд в определенные периоды или для некоторых категорий работников.

В соответствии с законопроектом, региональные органы здравоохранения смогут также принимать решение проводить медосмотры в аэропортах. «Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев», - отмечено в проекте закона.

При утверждении, законопроект может вступить в силу с понедельника, 22 февраля.