Инфекционист заявил, что от 20% до 70% россиян имеют иммунитет к COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иммунитет к коронавирусной инфекции имеет от 20 процентов до 70 процентов населения России. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков, уточнив, что все зависит от региона.

Как отметил эксперт, в статистику выключены только установленные случаи коронавирусной инфекции.

«То есть по факту от 20 до 70% населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», - сказал инфекционист в эфире телеканала «Россия 24».

Тимаков добавил, что в связи с изменением коронавируса в сторону более легкой передачи, люди, которые не переболели COVID-19 и не провакцинировались, будут в большей опасности.

Напомним, ранее замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал, когда у большинства россиян сформируется иммунитет к коронавирусу. По его оценкам, вакцинация способствует тому, что уже в середине лета 2021 года можно ожидать наличие защитной реакции у 70% жителей страны. Примерно к этому времени должна быть завершена основная часть вакцинации.