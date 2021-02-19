В День защитника Отечества 300 девушек пройдут по Москве «Горячим женским маршем»

Организатор "Горячего женского марша", активистка «Молодой Гвардии» Юлия Перегудова. Фото: Инстаграм.

Необычной акцией решили поздравить мужчин активистки «Молодой Гвардии»: 23 февраля по центру Москвы пройдет «Горячий женский марш». Триста девушек отправятся пешком по Арбату, чтобы поздравить представителей сильного пола с Днем защитников Отечества.

«Горячий женский марш» стартует 23 февраля в 14 часов от станции метро «Арбатская», финальной же точкой шествия станет памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. По пути участницы марша будут поздравлять прохожих с праздником. Каждый мужчина получит стаканчик с горячим напитком, символический подарок, улыбки и положительные эмоции.

- В День защитника Отечества мы решили поздравить наших мужчин такой акцией - «Горячим женским маршем», - рассказала организатор акции, активистка «Молодой Гвардии» Юлия Перегудова. - Мы с девочками пройдём по пешеходным улицам и поблагодарим мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки. Каждый день наши защитники рядом с нами, защищают нас от трудностей, помогают, заботятся. Мы поздравим всех, кого встретим.

Участницы акции приглашают всех желающих присоединиться к «Горячему женскому маршу» и от души поздравить мужчин с 23 февраля.

- Приглашаем всех желающих девушек присоединиться, чтобы подарить наши добрые и горячие эмоции отцам, мужьям, братьям, полицейским, военным, учителям и, конечно, ветеранам, - предлагает Юлия Перегудова.