МИД РФ приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 19 февраля, Вашингтон официально вновь становятся членом Парижского соглашения по климату, спустя 30 суток после подписании документа о возвращении. В МИД РФ заявили, что Москва приветствует такое решение Штатов.

«Мы приветствуем этот шаг», - приводит РИА Новости сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в первый день в должности, 20 января, президент США Джо Байден подписал документ о возвращении страны в Парижское соглашение, из которого Вашингтон вышел при администрации Дональда Трампа.

Как отметил госсекретарь Тони Блинкен, Парижское соглашение обладает «беспрецедентными рамками для глобальных действий». По его словам, возвращение Вашингтона в соглашение стало таким же знаменательным, как и присоединение к нему в 2016 году. Кроме того, он отметил, что теперь США будут активно поднимать климатические вопросы на всех двусторонних и многосторонних встречах и форумах.