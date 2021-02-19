Немецкий учёный заявил о лабораторном происхождении коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Гамбургского университета, физик Роланд Визендангер заявляет, что коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане. По его словам, вероятность данного события составляет 99,9 процента. Такой вывод он сделал после почти годового исследования, результаты которого были опубликованы на сайте университета с целью положить начало широкой общественной дискуссии на данную тему.

С января по декабрь 2020 года Визендангер изучил большое число научных публикаций, а также материалов в СМИ, общался со многими учёными, после чего, проанализировав собранные факты, пришёл к выводу об искусственном происхождении коронавирусной инфекции.

«Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории», - заявил немецкий ученый, оспаривая сделанные ранее заявление Всемирной организации здравоохранения о естественном происхождении COVID-19.

В пресс-релизе к докладу ученого институт отмечает, что данная информация не претендует на научность, но содержит весомые аргументы в пользу гипотезы профессора.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ назвали версию передачи коронавирусной инфекции летучими мышами наиболее вероятной, и сообщили, что исключают версию об искусственном происхождении данной инфекции.