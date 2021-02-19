Мадуро поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент Венесуэлу Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поставки из России в Боливарианскую республику вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, где уточнили, что телефонный разговор состоялся в пятницу, 19 февраля.

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении.

Кроме того, глава Венесуэлы проинформировал Путина о ситуации в республике. В свою очередь президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны.

Как отметили в Кремле, при обсуждении двусторонней повестки дня главы государств подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.