Экспорт сжиженного газа из США резко упал из-за арктических морозов Фото: REUTERS

Большая часть газовых скважин в США приостановили работу из-за арктических морозов, что резко сократило уровень добычи и экспорта топлива

Как сообщает Bloomberg, поставки на заводы СПГ - на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi - снизились до четырехмесячного минимума, что составляет 210 миллионов кубометров в сутки, что в 2-4 раза меньше обычного. Страна практически прекратила экспорт газа.

При этом на фоне холода вырос спрос на газ внутри страны. Так, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа, а электростанции сокращают мощность. Губернатор штата Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.

Как писал сайт kp.ru, число жертв морозов и снегопадов на юге США возросло до 34. Многие американцы в условиях непогоды остаются без электричества и доступа к чистой проточной воде. Замёрзшие используют газовые плиты для согревания, но это приводит к пожарам.