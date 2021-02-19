Минздрав Польши заявил о начале третьей волны коронавируса в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше наступила третья волна коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Адам Недзельский в пятницу, 19 февраля, указав на рост ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19.

«Безусловно, у нас уже есть третья волна. Это не то, что нас ждёт в будущем... Вопрос... в том, «какого масштаба» эта волна», - приводит Spotted Lublin слова министра, который отметил, что пока неясно, будет ли новая волна такого же масштаба как предыдущая, когда выявляли до 30 тысяч новых случаев заражения в день.

На странице своего Twitter Недзельский сообщил, на сегодняшний день зарегистрировали около 8,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекции, что немного меньше, чем днем ранее, но больше, чем неделей ранее. По его словам, увеличение числа новых инфекций достигло почти 2,4 тысячи случаев.

По состоянию на пятницу, 19 февраля, общее количество заболевших коронавирусом в Польше с начала пандемии составило 1 623 218, число жертв инфекции - 41 823.