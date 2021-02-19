Украина ввела санкции против пяти россиян и трех украинцев Фото: REUTERS

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении пяти российских граждан и трёх украинских граждан. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Соответствующие решение было принято в ходе обсуждения ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе. Согласно приведенным данным, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических лиц и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в России.

«Применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты», - заявили пресс-служба украинского президента.

В пояснении говорится о том, что ограничения стали «неотложными мерами для возвращения государственного имущества народа Украины».

Как писал сайт kp.ru, в санкционный список также попал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа -За жизнь» Виктор Медведчук и его жена. Ограничения распространяются на все имущество политика.