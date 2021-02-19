На Украине ввели санкции против Медведчука и его жены

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции в отношении против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа -За жизнь» Виктора Медведчука и его жены. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», - заявил секретарь совета.

По его словам, санкции введены из-за расследования Службы безопасности Украины (СБУ) о финансировании терроризма. Отмечается, что введенные ограничения распространяются на все имущество Медведчука, и будут действовать три года.

Соответствующие решение было принято в ходе обсуждения ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе. Как уточняется СНБО Украины ввел санкции против 19 юрлиц и 8 физлиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в России.