Минпромторг перенаправил в ФАС жалобы производителей на подорожание упаковки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минпромторге отреагировали на обращения компаний, связанные с ростом цен на упаковочные материалы. Сырье для производства пластиковой упаковки прибавило в цене, что не может не отразиться на конечном продукте. В итоге, ценники в магазинах поползут вверх и ударят по карману конечного потребителя.

В пресс-службе ведомства «Российской газете» подтвердили, что получили обращения, в том числе и от компаний-производителей пластиковой упаковки. В своем письме они предупредили о росте стоимости сырья - базовых полимеров для производства упаковочных материалов.

- Сведения перенаправлены в ФАС России для проведения соответствующих проверочных мероприятий. Производство нефтехимической продукции, к которой как раз относится сырье для упаковки, находится в ведении Минэнерго страны, - отметили в министерстве.

Производители также попросили ФАС проверить обоснованность роста цены на упаковку на 10-15% Поставщики заявили, что цены выросли из-за увеличения стоимость сырья для полиэтилена.

Стоит отметить, что стоимость упаковки в продукте может составлять до 30 процентов.