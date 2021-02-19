Лавров: вопрос «Северного потока-2» в ЕС закрыт для всех, «уважающих закон»

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос юридического статуса трубопровода «Северный поток-2» был исследован профильной службой Еврокомиссии и закрыт в Европейском для людей, которые уважают закон. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что Москва на 100 процентов выполняет свои договорные обязательства.

Как отметил министр, после попыток Польши затормозить реализацию строительства газопровода Еврокомиссия подготовила документ, согласно которому был подтвержден инвестиционный характер проекта, начатого задолго до внесения изменений в газовую директиву Европейского Союза.

«Всё, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека,», - заявил глава МИД РФ в интервью РБК.

Тем не менее, как заявил Лавров, позже Еврокомиссия начала проводить свои внутренние «квазиправовые процедуры» и заявлять, что проект газопровода всё-таки подпадает «под третий энергопакет и под Газовую директиву».

«Вот какого качества у нас партнёр по этим якобы отношениям», -, — добавил он.