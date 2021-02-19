В ЕС не считают обоснованными санкции против российских бизнесменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз не видит возможности введения санкций против представителей российского крупного бизнеса, поскольку для этого нет достаточных юридических оснований.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, идея ограничений в отношении российских олигархов не соответствует политике ЕС.

«Мы принимаем санкции, чтобы добиться изменения политики правительства России, они вводятся против лиц, которые прямо связаны с конкретными решениями правительства, для этого нужны очень серьезные юридические обоснования», - приводит издание слова источника.

Дипломат подтвердил, что несколько стран-членов ЕС внесли в Совет Евросоюза предложения о санкциях против Москвы на фоне дела Алексея Навального. По его словам, санкционные меры рассматриваются в отношении нескольких российских граждан, чиновников «в рамках механизма санкций за нарушения прав человека».

Напомним, в понедельник, 22 февраля, состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС, которые обсудят новые санкции в отношении России.