В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 19 февраля, Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина, которого подозревают в государственной измене. О задержании сообщила пресс - секретарь суда Дарья Розмахова.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», - приводит РИА Новости сообщение пресс - секретаря Лефортовскго суда.

Согласно решению суда Лефортовскго суда, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток. Таким образом заключённый останется под стражей 13 апреля текущего года.

Максимальная санкция по статье «государственная измена» составляет 20 лет тюремного заключения.

Подробности дела не разглашаются, поскольку подобное уголовное дело маркировано грифом «совершенно секретно».