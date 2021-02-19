Израиль поблагодарил Шойгу за возвращение своей гражданки из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Израиль поблагодарил Россию за помощь в возвращении на родину израильтянки, оказавшейся в Сирии.

В пятницу телефонный разговор с матерью возвращенной из Сирии израильтянки провел премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Женщина поблагодарила премьера за возвращение своей дочери. А уже в ночь на пятницу гражданка Израиля, возвращенная из Сирии при посредничестве России, была доставлена на родину.

За несколько часов до этого Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии.

Благодарность израильских коллег прозвучала в адрес министра обороны России Сергея Шойгу.

- Благодарю министра обороны России Сергея Шойгу и российское правительство за помощь в гуманитарном вопросе - возвращении гражданки Израиля из Сирии, - говорится в заявлении министра обороны Израиля Бени Ганца, распространенном его пресс-службой.

Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что сообщение о задержании гражданки Израиля сирийскими силами безопасности было получено две недели назад.

- Женщина добровольно решила пересечь границу - инцидент, расследование которого мы продолжим, - сказал Ганц.

Напомним, в апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии России были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.