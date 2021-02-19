Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров: Нижегородский регион входит в пятёрку лучших по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

Сегодня замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров посетил Нижегородскую область с рабочим визитом. Система онлайн-голосования по выбору объектов для реализации в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" стала одной из тем обсуждения. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского правительства.

Голосование за объекты для благоустройства в 2022 году, о котором шла речь, пройдёт в рамках проекта с 26 апреля по 30 мая на новой федеральной платформе.

Максим Егоров поучаствовал в заседании регионального штаба по внедрению этой системы онлайн-голосования.

– В прошлом году правительство РФ приняло решение о федеральном финансировании только тех проектов формирования комфортной городской среды, которые прошли голосование в онлайн-формате. Такое решение обусловлено тем, что процедура вовлечения жителей в режиме онлайн сделает голосование доступнее, а главное – прозрачнее. Это даст возможность благоустраивать те территории, которые действительно нужны жителям, – пояснил замминистра строительства.

Кроме того, он высоко оценил уровень организации работы в Нижегородском регионе по подготовке к рейтинговому голосованию.

– Буду рекомендовать этот подход как лучшую практику другим субъектам РФ, – заверил Максим Егоров.

Во время первого всероссийского онлайн-голосования нижегородцам будут помогать волонтёры, как и всем россиянам. Они помогут донести до граждан главное: за что идёт голосования и как принять в нём участие. Единой площадкой для проведения голосования по объектам "Формирования комфортной городской среды" станет федеральная платформа. Причём не только в этом году, но и в последующие. Она также будет включать возможность жителям оценивать качество благоустроенных пространств.

Эту платформу разрабатывает к голосованию Минстрой России вместе с АНО "Диалог Регионы". Голосование на ней пройдёт не только по объектам благоустройства, но и по дизайн-проектам. Более того, возможно будет связаться с куратором каждого проекта и задать ему вопросы. Также заработают горячие линии.

– Отдельная благодарность правительству региона и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, так как за основу федеральной цифровой платформы мы взяли разработанную нижегородскими коллегами платформу для голосования "Голос За", – сказал Максим Егоров.

– Для нас важно, что опыт региона оказался полезным на федеральном уровне. Нижегородцы проявили активность и неравнодушие во всех таких проектах. Уверен, новый механизм голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды" поможет вовлечь в этот процесс как можно больше людей, – ответил Глеб Никитин.

Замминистра подчеркнул, что Нижегородский регион входит в пятёрку лучших по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". При этом уровень качества выполнения работ ежегодно растёт.