Лавров назвал унизительными выдвинутые США условия снятия санкций с "Северного потока-2"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал унизительными для Берлина условия снятия санкций с проекта газопровода «Северный поток-2», которые, согласно предложению Вашингтона, могут быть сняты при сохранении объёмов транзита газа через Украину.

«Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно», - отметил глава МИД РФ в интервью РБК ТВ.

Лавров напомнил, что ранее президент России Путин на встрече с лидерами думских фракций сделал очередное подтверждение того, что за счет Москвы хотят финансово поддержать «геополитический проект под названием "Украина"».

Напомним, накануне в Бундестаге заявили, что отказываются обсуждать с Вашингтоном «механизм остановки» проекта «Северный поток-2», подчеркнув, что вопрос о приостановке эксплуатации трубопровода, в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину, не должен даже подниматься на переговорах с США.