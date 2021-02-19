Путин подписал указ о контроле ГИБДД за проведением техосмотра

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин снова наделил сотрудников Госавтоинспекции полномочиями осуществлять государственный контроль над техническим осмотром автомобилей. Соответствующий указ о внесении изменений в документы, которые регламентируют меры безопасности дорожного движения, опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в положение о ГИБДД вносится обязанность по «осуществлению государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств». Положение дополняется пунктом об обязанности Госавтоинспекции участвовать в техническом осмотре автобусов в порядке, определяемом российским правительством.

Сотрудники ГИБДД отвечали за техосмотр до 2012 года, когда глава государства передал функции контроля страховым компаниям, которые стали выдавать вместо талона техосмотра диагностическую карту. Со временем такие карты стали продавать вместе с полисами ОСАГО. В итоге около 80 процентов не проходили реальный осмотр своих автомобилей.