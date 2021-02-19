Около 60% украинцев высказались против выдвижения Зеленского на второй срок Фото: REUTERS

Около 60 процентов украинцев не хотят, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, приведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром «Социс», опубликованные в пятницу, 19 февраля.

Согласно данным опроса, 57,1 процента опрошенных выступили против того, чтобы действующий президент баллотировался на второй срок в 2024 году. Поддержали бы решение Зеленского выдвигаться на второй срок 27,9 процента респондентов.

Опрос показал, что если бы президентские выборы на Украине прошли в следующее воскресенье, то за действующего украинского лидера проголосовали бы 18,3 процента граждан, за его предшественника на посту президента Украины Петра Порошенко отдали бы голос 13,8 процента, бывшего премьера незалежной Юлию Тимошенко поддержали бы 8,3 процента, а за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 8 процентов.

Исследование проводилось в период с 11 по 16 февраля. Методом телефонных интервью было опрошено 3 тысячи украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву.