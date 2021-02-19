Партия Медведчука назвала введенные СНБО санкции политическими репрессиями

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» сообщила, что расценивает решение Совет национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука как спланированный акт политических репрессий.

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», - говорится в заявлении партии.

В заявлении отмечается, что партия всеми законными методами будет защищать украинскую конституцию, демократию и бороться за права однопартийцев, а также сделает все, чтобы довести процесс импичмента президента Украины Владимира Зеленского до конца.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 19 февраля, СНБО сообщил о введении санкций против 19 юридических лиц и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в России. В санкционный список также попал Медведчук и его жена. Как отметили в совете, ограничения распространяются на все имущество политика.