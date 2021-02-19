Надзорный совет Facebook за девять месяцев работы принял решения только по шести удаленным администрацией постам

Надзорный совет Facebook за пять месяцев работы принял решения только по шести удаленным администрацией постам Фото: REUTERS

За несколько месяцев своей работы созданный в мае надзорный совет социальной сети Facebook принял решения только по шести постам. При этом удаление администрацией пяти из этих постов совет отменил.

Как сообщается, администрации Facebook было предписано восстановить пост, в котором говорилось о действиях Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Во второй публикации, предположительно, приводилась цитата министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Третье сообщение касалась симптомов рака молочной железы и содержала изображение женской груди. В четвертой публикации говорилось о препарате, который, как утверждалось, может помочь при заражении новым коронавирусом. Кроме того, необходимо было восстановить пост с критикой действий французских властей по поводу коронавирусной инфекции и пост с критикой Франции на исламском форуме.

Надзорный совет Facebook был создан как регулирующий орган, в который входят 20 человек, руководством компании. Совет занимается решением спорных вопросов, которые касаются контента, размещаемого на страницах пользователей и групп.