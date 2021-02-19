Вице-премьер Абрамченко не поддержала существующий проект строительства мусоросжигательных заводов

Правительство России не поддерживает проект, который предлагает строительство десятков заводов по сжиганию мусора и выработку ими дорогой электроэнергии, делая ставку на вторичную переработку. Такое заявление сделала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Пока речь идет о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?», - написала она в Instagram.

Абрамченко сообщила, что вместе с Александром Новаком по итогам совещания поручили ведомствам вместе с Министерством финансов детально проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в кабмин.

Как отметила зампред правительства, в данном проекте также вызывает вопрос целесообразность такого количества объектов. Абрамченко также указала, что в таком случае стоит ожидать существенный рост выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе, на экономическое состояние отраслей.

По словам вице-премьер, в видение правительства лежит создание цикличной системы, для чего нужно использовать все, что можно, в качестве вторичных материальных ресурсов, в том числе многого из «хвостов» в качестве техногрунта или другого сырья для разных отраслей, в том числе, строительства и сельского хозяйства.