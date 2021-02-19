В Техасе не смогли потушить пожар из-за замерзших гидрантов Фото: REUTERS

В городе Сан-Антонио, штат Техас, из-за морозов сгорел целый жилой комплекс. Непогода стала причиной того, что пожарные гидранты промерзли, поэтому воду приходилось свозить со всей округи.

Пока оттаивали гидранты, многоквартирный дом выгорел почти полностью. В итоге здание обрушилось, но жителей вовремя эвакуировали, поэтому жертв и пострадавших нет.

Как писал сайт kp.ru, число жертв морозов и снегопадов на юге США возросло до 34. Больше всего смертей было зарегистрировано в штате Техас, где из-за рекордно низких температур и бурь погибли 20 жителей. Замёрзшие американцы также используют газовые плиты, однако это приводит к пожарам. Причиной смерти становится также и то, что люди, оставшиеся без электричества из-за аварий, пытаются греться в своих автомобилях, что приводит к отравлению угарным газом. Кроме того, почти 13 миллионов человек остаются без доступа к чистой проточной воде.