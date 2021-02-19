Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев по урегулированию в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) незалежной дал поручение соответствующим органам пересмотреть пять существующих сценариев урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки», - сообщил пресс-секретарь СНБО.

Данилов также уточнил, что на заседании были заслушаны доклады начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, главнокомандующего украинских Вооруженных сил Руслана Хомчака, председателя Службы внешней разведки незалежной Валерия Кондратюка относительно ситуации в Донбассе. Как он отметил, на заседании «был принят ряд решений», но их нельзя разглашать.

Напомним, на заседании СНБО заявило о введении санкций против 19 юридических лиц и восьми физических лиц, среди которых владельцы самолетов, осуществляюзих перелеты в России. В санкционный список также попал глава политсовета партии партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчук и его жена.