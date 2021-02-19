Денис Проценко рассказал, как врачи учатся по кашлю определять больных коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опытный специалист может по кашлю определить больного коронавирусом, об этом рассказал журналистам Денис Проценко – главный врач московской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда поступают жители столицы с подозрением на COVID-19. Он отметил, что уже в самом начале пандемии стал понимать, что его собеседник начинает заболевать «ковидом», но тогда ему не верили.

«Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, я слышу по его разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок, тогда так меня троллили, что вот по телефону диагноз можно установить, но дальше пошла мысль исследователей», - сказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».