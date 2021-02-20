Ровер Perseverance прислал на Землю первые цветные снимки с Марса

Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на Марс Фото: REUTERS

Американский ровер Perseverance («Настойчивость»), который минувшей ночью успешно приземлился на Марсе, прислал на Землю первые цветные изображения поверхности Красной планеты, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ведомство опубликовало сделанные марсоходом фотографии на своем сайте.

Главный инженер проекта Адам Стелтцнер уточнил, что на одном из снимков запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса. Фото ровера сделаны камерой, установленной на самом посадочном модуле.

Снимки марсохода сделаны камерой на посадочном модуле, когда аппарат находился на высоте около двух метров над поверхностью Марса Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, планетоход американской миссии Mars – 2020 совершил посадку в заданном районе – примерно в 1,7 км к юго-востоку от центра кратера Езеро, образованного на месте дельты древней марсианской реки. Ровер уже начал свою исследовательскую деятельность и еще накануне прислал первые снимки поверхности Марса. «Роскосмос» поздравил NASA с успешной посадкой марсохода.

Perseverance совершил успешную посадку на Марс и уже начал работу Фото: REUTERS

Аппарат будет искать следы жизни на Красной планете, собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Материалы на Землю позже доставят для изучения первыми же возвращаемыми аппаратами. «КП» вела онлайн-трансляцию посадки марсохода.