В Испании продолжаются протесты и беспорядки

Некоторые манифестанты в Барселоне не упускают шанс сделать эффектный снимок Фото: REUTERS

В Испании уже который день продолжаются уличные акции протеста в поддержку осужденного за призывы к терроризму и оскорбление монархии рэпера Пабло Аселя.

Так, каталонская полиция на своей странице в Twitter сообщает, что демонстранты сооружают баррикады и поджигают мусорные контейнеры, разбили окна в двух банках, бросают камни в стражей порядка.

Протестующие в Барселоне сооружают баррикады и поджигают мусорные контейнеры Фото: REUTERS

Примерно такая же картина и в других городах. В Жироне протестующие тоже жгут баки для мусора и швыряют в правоохранителей всем, что попадется под руку, а в муниципалитете Вильяфранка-дель-Пенедес пытались взять штурмом полицейский участок, передает агентство Reuters. Информации о пострадавших и задержанных пока нет.

Демонстранты требуют освободить рэпера Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 16 февраля в Мадриде и некоторых других испанских городах проходят акции протеста с требованием освободить арестованного рэпера Пабло Аселя. Митинги переросли в стычки с полицией, погромы и поджоги. Накануне стало известно, что суд оставил приговор музыканту в силе.