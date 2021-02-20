Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Американский министр обороны Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном пообещал собеседнику, что Соединенные Штаты будут помогать Незалежной в борьбе с «российской агрессией».

«Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии», - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.