В Лос-Анджелесе легкомоторный самолет упал на машину, погиб пилот

В Лос-Анджелесе легкомоторный самолет упал на машину Фото: REUTERS

В пятницу, 19 февраля, в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния) произошло необычное ЧП: небольшой легкомоторный самолет упал на грузовик. В результате один человек погиб, второй пострадал.

Погиб пилот воздушного судна, а водитель грузового автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает со ссылкой на спасательные службы города телеканал ABC.

По данным канала, лос-анджелесский порт после происшествия продолжает работать в штатном режиме. Причину случившегося устанавливают авиационные власти США, начато расследование аварии.

Стоит отметить, что подобные случаи в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, 2 января легкомоторный самолет упал на жилой дом в Мичигане, погибли три человека. В том же штате пару лет назад небольшой самолет сел на автотрассу, а в аэропорту города Шарлотт (штат Северная Каролина) воздушное судно столкнулось с оленем.