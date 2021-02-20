Полиция применила силу против демонстрантов в Барселоне

Митинг в центре Барселоны перерос в массовые беспорядки Фото: REUTERS

Городская полиция в Барселоне применила силу в отношении «мирных» демонстрантов, вышедших на улицы с требованием немедленно освободить из тюрьмы осужденного за прославление идей терроризма и оскорбление монархии рэпера Пабло Аселя, сообщает местная газета El Periodico.

В двух городах Каталонии – Барселоне и Жироне – стражи порядка задержали пока только четверых наиболее агрессивно настроенных участников беспорядков. Именно там вечером в пятницу происходили самые серьезные стычки протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста в Испании продолжаются уже четвертый день, с 16 февраля. Митинги перерастают в стычки с полицией, погромы и поджоги. Накануне стало известно, что суд оставил приговор рэперу в силе, и в стране снова вспыхнули беспорядки. Демонстранты сооружают баррикады и поджигают мусорные контейнеры, бросают в полицейских камни и бутылки.