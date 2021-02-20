В Мексике ждут первую партию российской вакцины «Спутник V» 22 февраля

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мексику совсем скоро, уже в начале следующей недели, прибудет первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил согражданам заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, уточнив, что препарат из Москвы в Мехико привезет самолет почтовой службы DHL.

«Эта вакцина будет доставлена в понедельник, 22 февраля, в 23:00 (по местному времени, 08:00 вторника мск)», - сказал замглавы мексиканского Минздрава.

По его словам, сначала российскую вакцину будут использовать в неблагополучных районах столичного региона, чтобы в первую очередь защитить от заболевания пожилых людей, передает ТАСС.

С начала пандемии в Мексике заразились более 2,22 миллиона человек, умерли 178965 пациентов, около 1,58 миллиона заболевших мексиканцев выздоровели.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в стране одобрили применение российской вакцины.

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