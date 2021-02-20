Площадь обрушения на фабрике в Норильске составила 1 тысячу кв. м

На месте ЧП работают 195 человек и 57 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Площадь обрушения на фабрике в Норильске составила около тысячи квадратных метров. На месте происшествия к этому часу уже работают в общей сложности 195 человек, задействовано 57 единиц техники. Продолжаются поиски двух рабочих, судьба которых пока неизвестна.

«По уточненной информации, произошли обрушения на общей площади порядка одной тысячи квадратных метров. Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины», - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Под завалами оказались шесть человек, двое выбрались самостоятельно

Кроме того, в ведомстве уточнили: один из пострадавших умер по дороге в больницу в машине «Скорой помощи». Ранее ошибочно сообщалось, что спасатели нашли его уже мертвым.

В момент обрушения в галерее дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики находилось восемь человек, двое из них выбрались сами еще до приезда подразделений МЧС, четверых извлекли из-под обломков спасатели, двое пока считаются пропавшими без вести, их ищут. Разбор завалов осложняют сильный мороз и опасность нового обрушения конструкций, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщение о ЧП на территории Норильской обогатительной фабрики поступило на пульт дежурного в 00:44 по московскому времени. Причины случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».