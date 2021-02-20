В США разбился военный самолет, погибли двое американских военнослужащих

В США разбился военный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу в Соединенных Штатах разбился двухместный учебно-тренировочный реактивный самолет ВВС США, в результате погибли оба человека, которые были на его борту. Воздушное судно по неустановленным пока причинам упало недалеко от аэропорта Монтгомери в штате Алабама, телеканал Fox News.

Глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристина Торнтон сообщила, что военный самолет T-38 использовался для учебных полетов на авиабазе, расположенной в соседнем с Алабамой штате Миссисипи. На месте крушения работают представители Национальной гвардии и американских ВВС, сотрудники полиции и служб быстрого реагирования.

Со своей стороны, начальник аэропорта Монтгомери рассказал телеканалу WSFA, что в районе падения воздушного судна находятся жилые дома, однако самолет ни одно из зданий не задел, люди на земле не пострадали.

Причины крушения выясняются, начато расследование.