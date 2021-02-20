Последние новости на утро 20 февраля 2021: Байден обвинил Россию в подрыве отношений США с Европой

«КП» – о последних новостях на утро 20 февраля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 20 февраля 2021 года. Президент США Джо Байден выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проводится в виртуальном режиме. «Америка вернулась» - таков был главный рефрен послания Байдена, который он неоднократно повторял в ходе своего выступления. В своей речи новый глава Белого дома, в частности, признал, что в последние годы отношения между Штатами и их европейскими союзниками, и назвал главную «виновницу» разногласий Вашингтона с Брюсселем – Россию. По его словам, наша страна «атакует» НАТО, стремится ослабить весь Запад и «европейский проект».