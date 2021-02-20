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Политика

Госдеп США не предложил новых санкций по "Северном потоку - 2"

Ограничения предложили ввести против "Фортуны" и "КВТ-Рус", в отношении которых рестрикции ввела ещё администрация Трампа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдеп предложил минимальные санкции по «Северному потоку – 2»

Госдеп предложил минимальные санкции по «Северному потоку – 2»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США включил российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус" в список возможного введения санкций по газопроводу "Северный поток - 2". Список передан в Конгресс, сообщил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

- Сегодня в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским трубопроводом "Северный поток - 2", администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список, - сказано в заявлении Маккола.

Напомним, против "Фортуны" и "КВТ-Рус" уже действуют другие санкции , принятые администрацией предыдущего президента Дональда Трампа.