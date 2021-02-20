Врач-сомнолог назвал три правила борьбы с бессонницей давай сократим Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ощущение, что ночь прошла, а ты будто и не спал, знакомо почти каждому. Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов объяснил, что подобное чувство поддается корректировке.

Ощущение некачественного или недостаточного сна относится к бессоннице. Любое недовольство качеством сна, как раз характеризует данную ситуацию. Но в медицинскую плоскость проблема попадает в том случае, если нарушения фиксируются не менее трех раз в неделю. При этом ночные проявления должны иметь последствия в течении дня: сонливость, снижение работоспособности, снижение внимания, склонность к ошибкам.

Врач уверен, что чаще всего сон нарушается из-за бытовых ситуаций, ощущения стресса. Достаточно с кем-то поругаться, выйти из равновесия и ночью мозг будет упорно возвращаться к этой ситуации. Нервная система возбуждена, поэтому какое-то время невозможно заснуть.

- Но в большинстве случаев бессонница проходит сама, без помощи врачей. Кратковременное нарушение сна никаких последствий для здоровья не несёт, - отметил специалист в беседе с RT.

А вот некоторые формы нарушений сна могу привести к расстройствам нервной системы.

- Если бессонные одна-две ночи, то это не страшно. Но если говорить о неделях и месяцах, то она провоцируется не стрессом, а иными механизмами, - отмечает врач.

При этом хроническая бессонница сама себя поддерживает. Человек начинает постоянно думать о нарушении сна, в какой-то момент возникает страх ложиться в постель. Здесь нужно применять медикаментозное лечение.

В любом случае, есть общие советы, которые могут помочь наладить ситуацию.

Первое: жестко соблюдать правила гигиены сна. То есть, перед укладываем в постель важно не менее часа находиться в состоянии покоя, чтобы тело расслабилось. Исключить умственные нагрузки, просмотр эмоциональных телепередач, физические упражнения.

Второе: режим. Важно ложиться спать и вставать в одно и тоже время.

Третье: правильное поведение в постели. Это место для сна и не стоит там смотреть телевизор, работать и даже читать, слушать радио.

- Исключением является сексуальная активность, поскольку идет гормональный выброс, который положительно влияет на нервную систему, — заключил эксперт.

Ранее доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов объяснил, стоит ли переживать из-за вздрагиваний во время засыпания.

Врач отметил, что подобное явление считается безопасным и естественным при погружении в сон. Оно часто встречается у людей эмоциональных, пишет ФАН.