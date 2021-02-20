Российские ученые создали программу, выявляющую травлю в Сети Фото: EAST NEWS

Российские ученые создали программу, которая поможет выявлять случи травли в Сети. В МГТУ имени Баумана надеются, что с помощью алгоритма удастся своевременно фиксировать и предотвращать случаи кибербуллинга в отношении детей и студентов.

Умный алгоритм по ключевым словам будет находить признаки травли или случаи разжигания вражды.

При появлении негативного информационного вброса программа вычислит кластер и первоисточник информации. Далее с помощью системы трекинга информационное поле будет отслеживаться в течении двух недель, а информация поступать администраторам групп.

- С помощью программы можно будет быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее, - рассказали «Известия» в пресс-службе межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ.

Алгоритм можно использовать не только для пресечения случаев буллинга, но и для мониторинга информационного пространства, изучения социальных направлений.

Разработка актуальна в наше время. По данным исследования Mail.ru Group, с травлей в сети сталкивались более половины россиян, а каждый четвертый сам становился жертвой.

58% признались, что обращают внимание на негативные комментарии в адрес публичных людей. При этом 47% респондентов считают, что агрессия в интернете встречается чаще, чем в реальной жизни.

Случаи буллинга все чаще встречаются в школах. Обычно дети признаются родителям только в самых крайних случаях. Елена Артамонова, заместитель директора по развитию системы профилактики девиантного поведения Центра защиты прав и интересов детей уверена, что от правильного поведения родителей в данной ситуации зависит очень многое.

Взрослые должны поддержать ребенка и встать на его сторону, что бы не происходило.

- Ведь регулярное и системное, повторяющееся (действительно, при свидетелях) какое-то действие воздействует по-разному. И ребенок, подросток с более слабой психикой может это воспринимать очень ранимо, - отметила эксперт в беседе с ОТР.