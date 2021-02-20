Терапевты рассказали об опасности приёма витамина D без контроля врача

Получить витамин D можно не только от солнца – летом на улице, но и вместе с натуральными продуктами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Витамин D и омега-3 стали популярнее среди россиян из-за пандемии коронавируса и в холодное время года, однако врачи отмечают возможные побочные эффекты витамина D и просят принимать его только в дозировке, назначенной лечащим врачом.

- Омега-3 приносит только пользу: и холестерин понижает, и сосуды очищает. <…> Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию, - заявила в разговоре с телеканалом "360" терапевт Наталья Уклеина.

Терапевт Лариса Алексеева также отметила, что при избыточном потреблении витамина могут появиться кожный зуд, тошнота и головная боль. Витамин также может откладываться в кровеносных сосудах, печени и почках. Врач также напомнила, что в аптеках продаётся витамин D в профилактической безопасной дозировке в 600 МЕ.

Алексеева отметила, что суточную норму необходимо соблюдать, принимая любые добавки. Врач также подчеркнула, что никому не следует заниматься самолечением или принимать витаминные комплексы, которые способны спровоцировать аллергию и другие серьёзные побочные эффекты.

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