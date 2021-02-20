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Наука

Рогозин: точность спутников "Глонасс" составляет 2,6 метра

Сейчас на орбите находятся 28 таких аппаратов, рассказал глава Роскосмоса Владимиру Путину
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Рогозин назвал Путину точность спутников "Глонасс"

Рогозин назвал Путину точность спутников "Глонасс"

Фото: Влад КОМЯКОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. Среди прочего они обсудили "Глонасс" (глобальная навигационная спутниковая система).

По словам Рогозина, сейчас точность "Глонасс" составляет 2,6 метра, что обеспечивает 100-процентный охват всего земного шара.

- Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована, но спутники нового поколения «Глонасс-К2» и развитие наземной инфраструктуры, то есть сами комплексы калибровки сигнала, позволят нам выйти в ближайшие годы уже на 1,3 метра. Это хороший показатель, - подчеркнул Рогозин.

Путин, в свою очередь, отметил, что это крайне важно для транспорта, в особенности, для морского.

По слова Рогозина, любой транспорт (авиационный, морской), если он завозится на территорию Россию, в обязательном порядке оснащается системой "Глонасс".

Глава Роскосмоса также отметил, что сейчас на орбите находятся 28 "Глонассов". 23 из них "на боевом дежурстве", а остальные либо на испытаниях под контролем генерального конструктора, либо это так называемый орбитальный резерв.

Рогозин пообещал, что к 2025 году Россия выйдет на 100-процентное импортозамещение для "Глонасса".