Апелляция на приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше" отклонена

Судья Дмитрий Балашов отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше" Фото: REUTERS

Судья Дмитрий Балашов отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше". Заседание прошло 20 февраля 2021 года в Бабушкинском суде Москвы. Жалобу на решение Симоновского суда подали адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

В результате это постановление было частично изменено Мосгорсудом. В срок отбывания наказания блогеру зачли время проведенное им под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года В остальной части постановление оставлено без изменений.

Сайт KP.ru вёл прямую онлайн-трансляцию заседания по обжалованию приговора.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное осуждение политика на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года. Ходатайство о замене условного срока на реальный подала ФСИН, сославшись на нарушения Алексеем Навальным условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". По данным службы, политик явился в уголовно-исполнительную инспекцию только семь раз, а пропустил более 50 явок.

«Любое из этих нарушений могло повлечь замену условного срока реальным»,- пояснила прокурор Екатерина Фролова во время судебного заседания.