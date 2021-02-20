Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Апелляция на приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше" отклонена

20 февраля 2021 года судья отклонил апелляцию Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше"
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Судья Дмитрий Балашов отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше"

Судья Дмитрий Балашов отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше"

Фото: REUTERS

Судья Дмитрий Балашов отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше". Заседание прошло 20 февраля 2021 года в Бабушкинском суде Москвы. Жалобу на решение Симоновского суда подали адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

В результате это постановление было частично изменено Мосгорсудом. В срок отбывания наказания блогеру зачли время проведенное им под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. С учетом отбытого наказания Навальный проведет в колонии 2 года 6 месяцев и 2 недели. В остальной части постановление оставлено без изменений.

Сайт KP.ru вёл прямую онлайн-трансляцию заседания по обжалованию приговора.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное осуждение политика на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года. Ходатайство о замене условного срока на реальный подала ФСИН, сославшись на нарушения Алексеем Навальным условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". По данным службы, политик явился в уголовно-исполнительную инспекцию только семь раз, а пропустил более 50 явок.

«Любое из этих нарушений могло повлечь замену условного срока реальным»,- пояснила прокурор Екатерина Фролова во время судебного заседания.

Алексей Навальный: досье KP.RU