Эфир «Минаев Live feat МегаФон» установил рекорд в русскоязычном Clubhouse

Эфир «Минаев Live feat МегаФон» в Clubhouse послушало рекордное количество пользователей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 19 февраля, в русскоязычном Clubhouse был установлен рекорд по числу посетителей «комнат». К эфиру «Минаев Live feat МегаФон» присоединились одновременно семь тысяч слушателей.

Стоит отметить, что это первая интеграция бренда в Clubhouse. До этого компании присутствовали на площадке в качестве создателя собственных аккаунтов, в «комнатах» могли выступать представители бренда, но партнерства бренда и шоу в русскоязычном сегменте соцсети еще не было.

Помимо того, что компания МегаФон упоминалось в названии шоу, во время эфира ведущий также рассказал слушателям о возможностях мобильного интернета оператора.

Эфир «Минаев Live feat МегаФон» продлилось два часа. Его ведущим выступил Сергей Минаев, а участниками дискуссии стали Настя Ивлеева, Элджей, Джиган, T-killah, Даня Милохин, Азамат Мусагалиев, Тамби Масаев, Гавриил «Гавр» Гордеев, Таир Мамедов и Сангаджи Тарбаев, Покрас Лампас, Ксюша Дукалис, Юлия Коваль и другие популярные интернет-персоны.

«Минаев Live feat МегаФон» прошел в формате ток-шоу, во время которого участники обсудили новости недели, русскоязычный ТикТок, интересные эфиры в Clubhouse и многое другое. Также во время шоу слушатели смогли задать вопросы Минаеву и другим участникам программы.