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Общество

Прокурор о Навальном: Гулял с сыном по Берлину, отдыхал у водопада на курорте

Гособвинение напомнило судье, что Навальный более 50 раз нарушил испытательный срок
Ася КУЗНЕЦОВА
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На заседании суда по апелляции защиты Алексея Навального прокурор Екатерина Фролова напомнила судье, что Навальный более 50 раз нарушал испытательный срок и более 30 дней скрывался от инспекции, передаёт из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Фролова отметила, что любое из совершённых Навальным нарушений могло повлечь замену условного срока реальным.

- Не инспекция должна была искать осужденного, а осуждённый должен был посещать её в установленное инспектором время. Вместо этого он гулял с сыном по Берлину, ездил в Дрезден, гулял в лесу с супругой, отдыхал у водопада на курорте. Где именно его должен был искать инспектор? - добавила прокурор Фролова в суде.

Напомним, адвокаты Алексея Навального подали жалобу на решение Симоновского суда, который 2 февраля заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима.