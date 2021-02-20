На юге Москвы загорелся склад с маслом и ламинатом

На Промышленной улице Москвы загорелся склад с маслом и ламинатом. Фото: МЧС России

На юге Москвы загорелось складское помещение, в котором хранятся ламинат и масло. в ГУ МЧС Москвы сообщили, что пожар произошёл по адресу Промышленная улица, дом 11а, строение 1.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:07 утром 20 февраля. Данных о пострадавших пока нет.

Внутри здания слышны взрывы, сообщил источник агентства ТАСС в экстренных службах.

Также отмечается, что в здании плотный дым и высокая температура.

- Пожар в столице на ул. Промышленная. Горит склад на площади 400 квадратных метров, здание складское, информация о пострадавших не поступала, - сообщила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.