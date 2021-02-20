Уличные камеры научились распознавать человека по тату и «заглядывать» под шлем

Камеры видеонаблюдения научились распознавать человека по тату и «заглядывать» под шлем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камерами видеонаблюдения завешаны все перекрестки, подъезды, магазины, школы и детские сады. Кажется, никого не удивить тем фактом, что наблюдение за человеком ведется чуть ли не круглосуточно.

Год от года новые технологии делают камеры «умнее», сейчас некоторые устройства оборудованы системой распознавания лиц и могут идентифицировать человека с расстояния в 50 метров.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал, чему обучились городские системы видеонаблюдения.

- Алгоритм искусственного интеллекта распознает лицо, даже если человек использует для маскировки очки, усы или бороду. Порой даже можно установить личность того, кто был в мотоциклетном шлеме. Так что медицинская маска точно не сможет обмануть алгоритм, - отметил Жданов в беседе с Российской газетой.

Помимо этого, в МВД разрабатывается система, которая сможет идентифицировать людей по татуировкам, радужной оболочке глаз, голосу и движению тела.

- Камера может узнать человека, даже если он в нее не смотрит. Анализируются мельчайшие детали, в том числе, походка, уровень наклона ступни, движение рук. Провести систему довольно сложно, - отмечает юрист.

Подобный анализ строится на базе данных. Для этого в МВД намерены собрать централизованный банк биометрических сведений, куда будут занесены отпечатки пальцев, изображения лиц. Причем попадут в нее не только россияне, но и иностранные граждане.

Планируется, что система будет готова через три года.