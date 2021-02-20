В России выявили 12 953 новых случая коронавируса Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

За прошедшие сутки в России выявили 12 953 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Из них 10,2% заболевших не имели никаких симптомов болезни. Больше всего новых зараженных по-прежнему в Москве - 1623. Далее идет Санкт-Петербург (1092) и Подмосковье (690). Меньше всего заболевших в в Еврейской автономной области (три), на Чукотке (два) и в Ненецком АО (один).

За последние сутки от коронавируса скончались 480 человек. При этом 17 484 пациента смогли полностью излечиться. Всего за время пандемии врачи вылечили уже 3,6 миллиона заболевших.

Днем ранее прирост заболевших был немного выше - 13 433 человека. В целом количество инфицированных день ото дня уменьшается. Но означает ли это, что финал пандемии близок? На этот вопрос kp.ru ответил микробиолог Владислав Жемчугов. По его прикидкам, сейчас уже порядка 50% жителей Москвы имеют иммунитет к вирусу. Соответственно, и эпидемия начинает постепенно затормаживаться. Как только планетарная иммунная прослойка достигнет 80%, пандемия закончится естественным путем.