Случаев кибербуллинга среди детей стало больше из-за пандемии Фото: EAST NEWS

Из-за пандемии произошел всплеск кибербуллинга детей. Школьники устраивают травлю друг другу в Интернете, а отсутствие внимания со стороны взрослых усугубляет проблему.

И. о. директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» Наталья Агре объясняет причины роста травли – это связано с возросшим уровнем стресса. Родители остались без работы, дома возникают семейные конфликты, неуверенность в завтрашнем дне, все это провоцирует агрессию.

Зачастую взрослые не находят сил заняться воспитанием ребенка, помочь ему в выборе хобби. В итоге гнев выплескивается в Интернете.

- Уже сейчас можно говорить о росте кибербуллинга среди детей. Во время дистанционного обучения появились свои аутсайдеры, сформировались новые микрогруппы. По возвращении к реальным занятиям многие стали испытывать психологическое и физическое насилие со стороны одноклассников, - отметила Наталья Агре в беседе с NEWS.ru.

Исправить ситуацию можно постоянным контролем за детьми и их эмоциональным состоянием. Даже беседы могут помочь предотвратить конфликт между учащимися.

- Обязательно нужно следить за соцсетями на предмет кибербуллинга. Педагогам тоже необходимо развивать «цифровые компетенции» и знать, как правильно урегулировать подобные конфликты, возникшие из-за детской агрессии, - заключила Агре.

В свою очередь детский психолог Наталья Наумова отметила, что травля сверстников в Сети – это самый «безопасный» способ выплескивания агрессии. Зачастую у агрессора имеет зависимость от подобной модели поведения. Таким образом он повышает самооценку.

- Дети травят сверстников, когда испытывают неуверенность в себе. За счет другого они чувствуют себя сильными, появляется ощущения контроля ситуации. Именно этого нет в обычной жизни. Особенно сейчас, когда взрослые нервничают из-за экономической нестабильности и это невольно передается детям,- заключила психолог.